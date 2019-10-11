مواجهة صعبة بين الهلال وضمك في الدوري 

ماجد محمد(صدى):

عاد للتدريبات الجماعية للهلال عدد من اللاعيبن وعلى رأسهم بافيتيمبي جوميز وسيباستيان جوفينكو، ومن المنتظر عودة جانج هيون سو.

وكان جوميز تعرض لكدمة في لقاء السد القطري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بينما عانى جيوفينكو تمزق في عضلة الفخد باللقاء ذاته.

واستعد الثنائي في التدريبات المسائية لمواجهة ضمك مما يعني أنهما متاحين لديربي الرياض وكذلك إياب نصف نهائي البطولة الأسيوية.

وأعلن نادي الهلال عن موعد عودة جانج هيون سو إلى التدريبات، مشيرا إلي تعافي اللاعب من الإصابة وحصوله على راحة لمدة يومين.