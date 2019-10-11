بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في تعرض فان دايك للإحراج
واجه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موقف محرج من طفل لم يتجاوز الثامنة.
وتفصيلآ، نشر حساب ليفربول الرسمي على ” تويتر ” فيديو لمدافعه الهولندي، يظهر فيه برفقة عدة أطفال من مشجعي النادي قابلوه ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة.
حيث قال له أحد الأطفال بطريقة غير متوقعة: ” خاب ظني، كنت أتوقع مقابلة محمد صلاح بدلآ منك ” .
وواجه ” فان دايك ” كلمات الطفل الذي ارتدى بابتسامة هادئة، قبل أن يستدرك كلامه وتابع: ” لكن حسنا، لا يهم الأمر كثيرًا الآن ” .
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