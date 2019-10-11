بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في تعرض فان دايك للإحراج

طلال الغامدي(صدى):

واجه الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موقف محرج من طفل لم يتجاوز الثامنة.

وتفصيلآ، نشر حساب ليفربول الرسمي على ” تويتر ” فيديو لمدافعه الهولندي، يظهر فيه برفقة عدة أطفال من مشجعي النادي قابلوه ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة.

حيث قال له أحد الأطفال بطريقة غير متوقعة: ” خاب ظني، كنت أتوقع مقابلة محمد صلاح بدلآ منك ” .

وواجه ” فان دايك ” كلمات الطفل الذي ارتدى بابتسامة هادئة، قبل أن يستدرك كلامه وتابع: ” لكن حسنا، لا يهم الأمر كثيرًا الآن ” .