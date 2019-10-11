بالفيديو.. الحثلان يكشف حكم الشرع في تصغير الأسماء المعبدة لله
أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان ، حكم الشرع في تصغير بعض الأسماء المعبدة لله ، في رده على استفسار أحد المتصلين ببرنامج ” منارات الهدى ” ، التي تساءل قائلاً ” ما حكم تصغير الأسماء المعبدة لله مثل : عبدالرحمن يصغر دحوم أو عبدالعزيز يصغر عزوز ..؟ ” .
وأكد الشيخ الخثلان أنه لا بأس في تصغير بعض الأسماء المعبدة لله ، فالتصغير للشخص وليس لله عز وجل ولا يخطر ببال أحد أن هذا التصغير لله عز وجل .
وأضاف الحثلان ، لكن إذا كان التصغير لنبذ الألقاب فلا يجوز التنابز بالألقاب ، فقط التصغير يكون لاختصار الأسم خاصة إذا كان الشخص صغيراً .
🔻ما حكم تصغير الأسماء المعبدة لله مثل : عبدالرحمن يصغر دحوم أو عبدالعزيز يصغر عزوز ..؟
#سعد_الخثلان
#فتاوى_الخثلان
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 11, 2019
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