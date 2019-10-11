نجل عم تميم يفضح أمير قطر بخصوص إرساله جنود لإسقاط ليبيا

نايف السالم(صدى):

فضح الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني نجل عم الشيخ تميم بن حمد وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة عبر حسابه بموقع ” تويتر ” إرسال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نجل عمه وحاكم قطر لجنود قطريين للعمل بجانب القوات التركية في ليبيا بغرض إسقاط ليبيا والجيش الليبي من أجل سرقة الثروات النفطية بالتقاسم مع رجب طيب أردوغان.

ولفت فهد آل ثاني: ” لم يمانع تنظيم الحمدين الإرهابي من أن تحتل تركيا بلدا عربيا وكان هذا واضحا في ليبيا وحاليا في سوريا حيث لم يمانع أي مسؤول قطري الهجوم الإرهابي على شمال سوريا من جانب القوات التركية ” .

وتابع أن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة المئات وتهجير آلاف من الشعب السوري من المنطقة التي يستهدفها جيش أردوغان بأسلحته الثقيلة والطيران الحربي.