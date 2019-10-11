تصريحات ميسي بالرحيل عن برشلونة تثير أرتباك الإدارة

ماجد محمد(صدى):

أثارت تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، حالة من الارتباك داخل النادي الكتالوني، عقب أن قال بإنه كان قريب من الرحيل عن قلعة “كامب نو” في وقت سابق، لعدة أسباب كما تحدث عن موعد اعتزاله.

وكان كشف ليونيل ميسي ، عن تلك النية التي لم يفصح عنها منذ عام 2014، من أجل منح برشلونة الضوء الأخضر لتجديد عقده وتحسين راتبه مع الفريق، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

وأشارت صحف إسبانية ، إلى أن عدم مبالاة إدارة برشلونة بالدخول في مفاوضات مع ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة والانتقالات الصيفية المقبلة، قد يقربه من الرحيل عن الفريق الكتالوني والاستماع إلى عروض الأندية الأخرى التي ترغب في ضمه خلال المواسم المقبلة أو الرحيل في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء مدة عقده.