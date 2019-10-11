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بالفيديو.. لحظة استهداف طائرات التحالف لـ عربة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين

بالفيديو.. لحظة استهداف طائرات التحالف لـ عربة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين
فهمي محمد(صدى):

نجحت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، في استهداف ” عربة ” إطلاق صواريخ وموقعًا لتخزين الأسلحة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في مديريتي كتاف والبقع بمحافظة صعدة .

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تنفيذ طيران التحالف هذه الغارات على مواقع وعناصر المليشيات.

وقامت غارات التحالف أيضًا باستهداف عناصر مقاتلة وإمدادات لـ الحوثيين في مديريتي كتاف والبقع بصعدة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84301 ] نشر منذ 19 دقيقة

اعانكم الله ياجنودنا وسدد رميكم ونصركم على عدوكم .. آمين ,,

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