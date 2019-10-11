بالفيديو.. لحظة استهداف طائرات التحالف لـ عربة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

نجحت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، في استهداف ” عربة ” إطلاق صواريخ وموقعًا لتخزين الأسلحة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في مديريتي كتاف والبقع بمحافظة صعدة .

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تنفيذ طيران التحالف هذه الغارات على مواقع وعناصر المليشيات.

وقامت غارات التحالف أيضًا باستهداف عناصر مقاتلة وإمدادات لـ الحوثيين في مديريتي كتاف والبقع بصعدة.