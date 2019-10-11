عمره 18 عاما ويريد إضافة زوجته كتابع.. «حساب المواطن» يرد

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أن قيمة الدعم لرب الأسرة ب تحدد بناءً على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وجدد البرنامج تأكيده على أحقية الشاب في التسجيل كمستقل إذا كان عمره أقل من 24 عام في حال إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت إستقلاليته في السكن ، أما إذا كان يسكن مع أسرته فيتم تسجيله كتابع لرب الأسرة .

كما أكد أن الشاب الأكبر من 24 عام فيمكن له التسجيل كمستقل دون إثبات الإستقلالية ، ولديه خيار التسجيل كتابع لرب الأسرة .

جاء ذلك في رد سريع على سؤال مواطن عمره 18 عام وأكد أنه متزوج ، متسائلاً عن إمكانية تسجيله كفرد مستقل مع إضافة زوجته تابع له .

ويواصل ” حساب المواطن ” الإجابة على استفسارات المستفيدين ، فيما تستمر عمليات التسجيل للدفعة 25 لشهر ديسمبر المقبل .