الزعاق: اليوم آخر سهيل.. وغدا السبت أول الوسم 

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن اليوم آخر سهيل وغداً السبت أول الوسم وهو الموسم الأميز في السنة على الإطلاق.

وأوضح الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” أنه في الوسم تعتدل الأجواء ويطيب الزمان وسمي بذلك لأن مطره يسم الأرض بالربيع فإذا أمطرت السماء خلاله.

وأشار إلي أنه في السنة تبشر بربيع مزدهر مدته 52 يوماً حسابياً وأمطار العشرين يوماً السابقة له واللاحقة له، لها نفس تأثيره.