تحذيرات من استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل

عادل الحربي(صدى):

حذر خبير الطقس عبد الله بن عمر الحربي من استمرار الإضطرابات الجوية وهطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل .

وتوقع الحربي أن تستمر الأمطار على تهامة جازان وتهامة ومنحدرات عسير ، ومنحدرات وتهامة الباحة ، وأجزاء من المدينة المنورة حتى العلا وشرق أملج والعيص وتيما .

كما توقع أن تغطي الأمطار أغلب محافظات تبوك ، والجوف ، ومنطقة الحدود الشمالية ، فيما تتركز الأمطار الغزيرة بالمنحدرات وتهامة من جازان إلى تبوك ، أما باقي المناطق تكون الأمطار متوسطة .

وأرجع “الحربي ” تلك الإضطرابات إلى ضغوط سطحية ووصول تيارات باردة مع رياح جنوبية رطبة .