تحذيرات من استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق حتى نهاية الأسبوع المقبل
حذر خبير الطقس عبد الله بن عمر الحربي من استمرار الإضطرابات الجوية وهطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل .
وتوقع الحربي أن تستمر الأمطار على تهامة جازان وتهامة ومنحدرات عسير ، ومنحدرات وتهامة الباحة ، وأجزاء من المدينة المنورة حتى العلا وشرق أملج والعيص وتيما .
كما توقع أن تغطي الأمطار أغلب محافظات تبوك ، والجوف ، ومنطقة الحدود الشمالية ، فيما تتركز الأمطار الغزيرة بالمنحدرات وتهامة من جازان إلى تبوك ، أما باقي المناطق تكون الأمطار متوسطة .
وأرجع “الحربي ” تلك الإضطرابات إلى ضغوط سطحية ووصول تيارات باردة مع رياح جنوبية رطبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84301 ] نشر منذ 44 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع .. آمين ,,