أول صور لسيارة تويوتا المذهلة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني

طوكيو(صدى):

رفعت “تويوتا ” الستار عن سيارتها المحدثة بالكامل التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بعد جهودها لتطوير سيارة “ميراي ” التي سبق وأعلنت عنها عام 2014 .

وتمكنت أكبر صانعة سيارات يابانية بإدخال السيارة الجديدة على خط المنافسة مع السيارات صديقة البيئة ، فضلاً عن إمكاناتها الهائلة حيث تم تعزيز مدى القيادة بحوالي الثلث عن الموديل السابق البالغ 700 كيلومتر .

كما ظهرت السيارة بتصميم فريد يجمع بين الحداثة والفخامة مع مساحة داخلية تستوعب 5 أشخاص ، وتقنيات حديثة لرفاهية غير مسبوقة .

أما عن موعد طرح السيارة ، فمن المتوقع أن يتم نهاية العام المقبل 2020 ، على أن يكون العرض الأول في معرض طوكيو للسيارات .