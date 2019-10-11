  • الجمعة 11

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. أول صور لسيارة تويوتا المذهلة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني

أول صور لسيارة تويوتا المذهلة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني

أول صور لسيارة تويوتا المذهلة التي تعمل بالوقود الهيدروجيني
طوكيو(صدى):

رفعت “تويوتا ” الستار عن سيارتها المحدثة بالكامل التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بعد جهودها لتطوير سيارة “ميراي ” التي سبق وأعلنت عنها عام 2014 .

وتمكنت أكبر صانعة سيارات يابانية بإدخال السيارة الجديدة على خط المنافسة مع السيارات صديقة البيئة ، فضلاً عن إمكاناتها الهائلة حيث تم تعزيز مدى القيادة بحوالي الثلث عن الموديل السابق البالغ 700 كيلومتر .

كما ظهرت السيارة بتصميم فريد يجمع بين الحداثة والفخامة مع مساحة داخلية تستوعب 5 أشخاص ، وتقنيات حديثة لرفاهية غير مسبوقة .

أما عن موعد طرح السيارة ، فمن المتوقع أن يتم نهاية العام المقبل 2020 ، على أن يكون العرض الأول في معرض طوكيو للسيارات .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *