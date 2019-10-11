بالصور.. شركة «ناغي» تزيح الستار عن جناح الخصوصية المخصص لفانتوم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة ” محمد يوسف ناغي ” الوكيل الرسمي لسيارات رولزرويس الفاخرة، الستار عن جناح الخصوصية الجديد و المخصص لفانتوم بنسختها الجديدة ذات قاعدة العجلات الطويلة .

وعن الجناح الخاص، فهو يتميز بعزل المقصورة الخلفية بصريًا عن المقاعد الأمامية، وذلك عن طريق زجاج الكتروكروماتي الموجود خلف مقعد السائق والذي يمكن بلمسة زر أن يصبح زجاجًا معتمًا.

حيث يمنع ذلك السائق من رؤية ما يحدث في المقاعد الخلفية، كما تحتوي على نوع جديد من الستائر تمنع المارة من رؤية ما يحدث داخل السيارة.

كما أن الجناح الخاص معزول صوتيًا أيضًا، يتضمن أيضًا مما يمنع أي راكب في الجزء الأمامي من التنصت على المحادثات، في حين يتوفر اتصال داخلي مدمج يسمح للأشخاص الموجودين بالجناح من التواصل مع السائق.

كما تم تصميم فتحة كبيرة يتم التحكم فيها من قبل الراكب الخلفي فقط، وذلك لاستلام المستندات أو الأشياء الأخرى من الكابينة الأمامية، وهي مضاءة بشكل بسيط حتى يتمكن الركاب من رؤية ما يمر من خلالها.

ويشتمل الجماح الخاص على نظام ترفيهي خلفي خاص بشاشتين قياس كل منهما 12 بوصة، والتي يمكنها عرض البيانات الموجودة بنظام المعلومات بالسيارة، كما يمكنك توصيل أي جهاز محمول عن طريق منفذ HDMI.