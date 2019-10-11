وفاة موظف حزنا على زميله المتوفي والقبر يجمعهما خلال 24 ساعة بالباحة
في واقعة مؤلمة كشفت عن مواقف إنسانية نادرة ، رحل أحد منسوبي إمارة منطقة الباحة عن الحياة إثر أزمة قلبية حزناً على وفاة زميله بالعمل وذلك في أقل من 24 ساعة من دفنه .
وفي التفاصيل ، كان الزميلان يعملان معاً في نفس المكتب بإدارة المستودعات بإمارة الباحة ، وكانت تربطهما علاقة صداقة متينة ثم فوجئ أحدهما بوفاة زميله ، ليلحقه بعد ساعات حزناً عليه .
وأكد زملاء الراحلَين أنهما كانا يتميزان بالسمعة الطيبة وإتقان العمل داعين الله تعالى أن يتغمدهما بالرحمة والمغفرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84305 ] نشر منذ 8 ساعات
رحمهما الله واسكنهما واسع جناته ، والهم اهليهما ومن يعزان عليه ، الصبر والسلوان وحسن العزاء .. آمين ..
فاعل خير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
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عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
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ابوعلي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمهما الله وغفر الله لهما جميعا
ويجب ان نعلم ان الموت ياتي فجاة وانت لاتعلم يدخل عليك ملك الموت قد يذهب ويعود اليك مرة اخرى بامر الله وقوته حتى تستعد وتذكر الشهادة
نسال الله ان يحسن خواتيمنا
محمود[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 2 ساعتين
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سعود بن سعيد القرني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون