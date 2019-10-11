وفاة موظف حزنا على زميله المتوفي والقبر يجمعهما خلال 24 ساعة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

في واقعة مؤلمة كشفت عن مواقف إنسانية نادرة ، رحل أحد منسوبي إمارة منطقة الباحة عن الحياة إثر أزمة قلبية حزناً على وفاة زميله بالعمل وذلك في أقل من 24 ساعة من دفنه .

وفي التفاصيل ، كان الزميلان يعملان معاً في نفس المكتب بإدارة المستودعات بإمارة الباحة ، وكانت تربطهما علاقة صداقة متينة ثم فوجئ أحدهما بوفاة زميله ، ليلحقه بعد ساعات حزناً عليه .

وأكد زملاء الراحلَين أنهما كانا يتميزان بالسمعة الطيبة وإتقان العمل داعين الله تعالى أن يتغمدهما بالرحمة والمغفرة .