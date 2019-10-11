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بالفيديو.. فجر السعيد تبكي بسبب موقف مؤثر من «أحلام»

بالفيديو.. فجر السعيد تبكي بسبب موقف مؤثر من «أحلام»
خالد الظفيري(صدى):

قامت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بإعادة نشر ” فيديو ” للفنانة الإماراتية ” أحلام ” تحدثت فيه عن مرض الأولى وعن ردة فعله عليه.

حيث صرحت ” أحلام ” بالفيديو أنها تأثرت كثيرًا بمرض فجر السعيد، مبينة أنها توأمها وأنها قررت ألغاء مشاركتها في برنامج ” ذا فويس ” نهائيًا لكي تبقى إلى جانبها.

كما أشارت إلى أن إدارة MBC وافقت بعد ذلك على تأجيل التصوير لمدة 10 أيام، موضحة أنها لم تتمكن من ترك ” فجر ” متمنية لها الشفاء العاجل.

ومن جانهبا، أظهرت ” السعيد ” تأثرها الشديد بهذا الفيديو وغردت قائلة: ” حبيبتي أحلام بكيتيني بهالفيديو الله لايحرمني منك ” .

وجاء ذلك الفيديو خلال لقاء أجري مع الفنانة، على هامش تصوير حلقات برنامج المواهب The Voice وعرضته قناة MBC.


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