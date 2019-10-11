فينغر: ريال مدريد أخطأ و «هازرد» لن يصل لمستوى رونالدو

ماجد محمد(صدى):

ألقى الفرنسي آرسين فينغر مدرب نادي آرسنال السابق باللوم على ريال مدريد في عدم الكشف عن قدرات النجم ” إيدين هازرد” بعد ، مؤكداً أن “زيدان ” لم يكتشف مواهبه الحقيقة ، وفي نفس الوقت أكد أنها لن تضاهي إحترافية رونالدو .

وقال فيغر في تصريحات صحافية: هازارد سيكون الحل، لكن ليس البديل لكريستيانو رونالدو بالطبع .

وأضاف: لن يسجل هازارد 50 هدفا في الموسم لأن هذه هي الطريقة التي يلعبون بها كرة القدم .

وتابع : لا اعتقد أن ريال مدريد رأى بعد خطر هازارد الحقيقي، فهو ليس قويا كما يريدون، لذلك عليهم اكتشاف هازارد الحقيقي .

واستطرد : ريال مدريد يريد هداف آخر لأن كريم بنزيمة الآن في سن الـ 32، وإذا كان لديه شخص أصغر من حوله لتسجيل الأهداف، فربما يمكنه أن يحقق نتائج جيدة .

وأثار ” هازرد ” الجدل إذ لم يسجل سوى هدف رسمي وحيد لريال مدريد بعدما أنفق عليه النادي 100 مليون يورو .