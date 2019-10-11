«الغذاء والدواء» تحذر من عادات تسبب السمنة ونصائح هامة للتخلص منها

نايف السالم(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الجمعة من عدة عوامل تساهم في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة .

وأوضحت “الغذاء والدواء ” في إنفوجرافيك توعوي الفرق بين الوزن الزائد والسمنة ، حيث تكون معدل كتلة الجسم للبالغين في الوزن الزائد أكبر من أو يساوي 25 كجم ، بينما يكون أكبر من أو يساوي 30 كجم في حالة السمنة ، مع إستثناء الحوامل والرياضيين .

ونبهت أن أهم أسباب زيادة الوزن والسمنة هي :

– ارتفاع عدد السعرات الحرارية التي يستقبلها الجسم .

– كثرة تناول الأغذية الغنية بالدهون .

– قلة الحركة .

ونصحت “الغذاء والدواء ” بتقليل السكريات والدهون وممارسة النشاط البدني مع تنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات .

الجدير بالذكر أن كتلة الجسم ناتج قسمة الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر ، ويمكن حسابها لتحديد حالة الوزن .