6 أطعمة يحذر من وضعها في الميكرويف.. أبرزها البيض والبروكلي

أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء تغذية من وضع أطعمة في الميكرويف أبرزها أولا.. البيض: فالأفضل سلقه في إناء به قدر من الماء ولا داعي للتحجج بمقولة ” ليس لدي وقت كي أنتظر الماء حتى يغلي ” لأن الطريقة التقليدية الأولى هي الطريقة الأكثر أمانًا بعيدًا عن أي مجازفة بالميكرويف.

ثانيا.. الفواكه: يمكنك تقطيعها أولاً أو عمل بعض الثقوب بقشرتها الخارجية قبل إدخالها الميكرويف حيث يكون ذلك أكثر أمانًا.

ثالثا.. حليب الثدي: قد يؤدي وضعه في الميكرويف لتسخينه بشكل غير متساو وتكوين نقاط ساخنة من الممكن أن تحرق الطفل الصغير، والأفضل أن تتم إذابته في الثلاجة أو تحت مياه جارية وهو ما ينطبق على حليب الأطفال الصناعي.

رابعا.. البروكلي: ثبت أن الميكرويف يدمر بالفعل الكثير من العناصر المغذية التي يحتويها هذا النبات، ولهذا ينصح بدلاً من ذلك بعمله على البخار أو بطريقة السوتيه.

خامسا.. الفلفل الحار: يؤدي وضعه في الميكرويف لإفراز مادة كابسيسين (وهي المادة النشطة بالفلفل الحار)، وهو ما يترتب عليه الشعور بحرق في الحلق والعينين لمدة 36 ساعة.

سادسا.. اللحوم المجمدة: يؤكد الخبراء أن إذابة اللحوم المجمدة في الميكرويف هو أمر مقبول تمامًا طالما ستقوم ربة المنزل بطهيها على الفور بعد ذلك، أما تقطيعها ومن ثم تركها على الرف لمدة 30 دقيقة لحين تحضير الشواية، فهذه ليست فكرة جيدة ولا يوصى بها.