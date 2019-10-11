«سيميوني» عن صعوبة تأقلم جريزمان مع برشلونة: لديه موهبة وسيكون على ما يرام

طلال الغامدي(صدى):

علق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن صعوبة تأقلم نجمه السابق الفرنسي أنطوان غريزمان، في فريقه الجديد برشلونة.

وتفصيلآ، قال ” سيميوني ” عن نجمه السابق: ” التقيته قبل يومين، إنه سعيد ومن الواضح أنه في المكان الذي يرغب أن يكون فيه.. لديه موهبة وسيكون على ما يرام ” .

وتابع: ” إنه شخص طيب ومتواضع وسيعرف كيف يدخل المجموعة في الخطوة التي يسمحون له بها، إنه ذكي ولا يتكلم كثيرًا ولا يتورط كثيرًا لكنه مرح وليس لديّ شك أنه سيكون جيدًا ” .

وعن جمع مع ليونيل ميسي وغريزمان في تشكيلة واحدة، قال: ” إنها مشكلة فالفيردي، أنا لدي مشاكلي ” .