كورتوا يكشف حقيقة إشاعات إصابته بالقلق

ماجد محمد(صدى):

كشف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ، عن حقيقة إصابته بالقلق، والتي أدت لحدوث اضطرابات في المعدة أثناء مباراة فريقه الإسباني أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، ومغادرته في فترة بين الشوطين.

وقال كورتوا بعد مباراة المنتخب البلجيكي ومنتخب سان مارينو، والتي انتهت بنتيجة 9/0 وتأهل بلجيكا لنهائيات أمم أوروبا: ”أعرف ما يعني أن أكون لاعبًا لفريق من النخبة أنا سعيد ولا أعاني من هذه المشكلة“.

وأضاف الدولي البلجيكي ، مسؤولية وسائل الإعلام ألا تنشر الأكاذيب، وترتكب حماقات مع هذه الأشياء؛ لأن هناك أشخاصًا يعانون فعلًا من هذا المرض، أعتقد أنها قلة احترام اتجاه اللاعب والأشخاص الذين يعانون من المرض .

وأكد تيبو كورتوا أنه تعافى من مرضه الذي تركه يغادر مباراة ريال مدريد أمام كلوب بروج وقال: ”أشعر حاليًا أنني بخير، كانت نزلة برد قوية جدًا ولم يكن الأمر جيدًا، لكني حاليًا تعافيت، تدربت الإثنين والثلاثاء مع الفريق والأمس أيضًا فعلت كل شيء وأشعر بقوة، فقدت بعض الكيلوجرامات لكني تعافيت حاليًا بشكل جيد“.