أخصائية تغذية تكشف عن الخبز الأكثر فائدة لجسم الإنسان

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخصائية تغذية عن الخبز الأكثر فائدة لجسم الإنسان، قائلة إن خبز الجاودار ” القمح الأسود ” هو الأكثر فائدة، لكن هذا النوع من الخبز نادر جدا لأنه ينتج من دقيق الجاودار كما يكتب على عبوته لأن أصحاب معامل الخبز يستخدمون لإنتاج رغيف الجاودار في معظم الأحيان دقيق القمح والصبغة.

وأوضحت أن يكون الدقيق الذي ينتج منه الخبز ليس من الدرجة الأولى فائقة الجودة بل يكون من الدرجة الثانية أو دقيق الجاودار.

ودعت المشتري إلى ضرورة التركيز عند اختباره لنوع الخبز على مكوناته ويختار أبسطها، ومن المفضل أن ينتج الخبز من 3 مكونات فقط وهي الدقيق والملح والماء.

ولفتت إلى أنواع الخبز الشرقي ومن بينها لافاش وبوري وبيتا البحر المتوسط.