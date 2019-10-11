على خطى «الممر» .. محمد إمام يجسد شخصية بطل الصاعقة إبراهيم الرفاعي

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري محمد إمام أنه يحضر حاليًا لـ ” فيلم جديد ” يجسد فيه شخصية بطل الصاعقة إبراهيم الرفاعى، وهو قائد المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر.

وتفصيلآ، قال ” إمام ” عن الفيلم: ” مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة انتظرونى إن شاء الله فى فيلم عن أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى ” .

يذكر أن إبراهيم السيد محمد إبراهيم الرفاعي (1931 – و

1973) ، هو قائد عسكري في الجيش المصري، وكان قائد المجموعة 39 قتال صاعقة في حرب أكتوبر، وقُتل فيها يوم الجمعة 19 أكتوبر 1973- 23 رمضان 1393.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نجاح فيلم ” الممر” للفنان أحمد عز، واشتياق الجمهور لنوعية الأفلام التى تبرز نجاحات الجيش المصرى فى السينما.