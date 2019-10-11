4 أعراض شائعة تدل على تكيس المبيض.. لا تهمليها واذهبي للطبيب فورا
تواجه الكثير من النساء بعض الآلام الشائعة دون الإنتباه لها ، بينما تكون مؤشر خطير على الإصابة بتكيس المبيض التي تتطلب العلاج السريع .
ويحذر الأطباء من إهمال تلك الأعراض وضرورة الفحص الطبي منعاً لأي مضاعفات ، وهي كالتالي :
1-اضطرابات البول : فمن الممكن أن تكون الأكياس الكبيرة حول المبيضين السبب ورائها ، إذ تسبب ضغط على المثانة .
2-الإمساك : حيث تؤدي تلك الأكياس إلى إنقباض الشرج وحدوث الإمساك .
3-الألم : ويكون حاد أو خفيف ويحدث عند أسفل البطن من جانب واحد .
4-الثقل : فستشعرين بعدم الإرتياح أسفل البطن والثقل بما يصعب الحركة .
اترك تعليقاً