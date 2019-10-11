4 أعراض شائعة تدل على تكيس المبيض.. لا تهمليها واذهبي للطبيب فورا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من النساء بعض الآلام الشائعة دون الإنتباه لها ، بينما تكون مؤشر خطير على الإصابة بتكيس المبيض التي تتطلب العلاج السريع .

ويحذر الأطباء من إهمال تلك الأعراض وضرورة الفحص الطبي منعاً لأي مضاعفات ، وهي كالتالي :

1-اضطرابات البول : فمن الممكن أن تكون الأكياس الكبيرة حول المبيضين السبب ورائها ، إذ تسبب ضغط على المثانة .

2-الإمساك : حيث تؤدي تلك الأكياس إلى إنقباض الشرج وحدوث الإمساك .

3-الألم : ويكون حاد أو خفيف ويحدث عند أسفل البطن من جانب واحد .

4-الثقل : فستشعرين بعدم الإرتياح أسفل البطن والثقل بما يصعب الحركة .