أول صور لناقلة النفط الإيرانية التي انفجرت في البحر الأحمر

نايف السالم(صدى):

انفجرت ناقلة النفط الإيرانية “ sabiti ” في البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مما أدت إلي اندلاع حريق على متنها.

ومتج عن الانفجار تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، كما تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر، ولم تسجل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وذكرت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق أن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، لافتة إلى تسرب النفط من الناقلة قد توقف.