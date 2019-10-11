بالفيديو.. عاصي الحلاني يروي تفاصيل مثيرة عن واقعة الحصان

بيروت(صدى):

روى الفنان عاصي الحلاني تفاصيل مثيرة عن الحادث الذي تعرض له أثناء ممارسته هواية ركوب الخيل منذ شهر واحد، قائلا إنه فقد الذاكرة لمدة يومين

وأوضح أنه نسي تفاصيل ما حدث تماماً وأنه يتذكر فقط ما حصل قبل ذلك، وجاء هذا في لقاء أجري معه ضمن تقرير لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 على هامش تصوير حلقة من برنامج المواهب The Voice Kids.

وقال شهود عيان إنه لم يسقط عن الحصان وإن هذا الحيوان تعثر وإنه حاول منع ذلك من دون جدوى.

ولفت إلي أن جسمه تحمل كل وزن الحصان أثناء سقوطه وأن ذلك كان أمراً صعباً حيث تعرض لعدة كسور في الرقبة والاضلاع واليد إضافة إلى إصابة في القدم، مبينا أنها كانت مرحلة صعبة جداً.