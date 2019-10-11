اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديموقراطية

كينشاسا(صدى):

فقدت أمس الخميس طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد.

وقال مدير عام الهيئة الطيران المدني في الكونغو الديموقراطية جان مبونغا في بيان له اليوم “إن طائرة شحن من نوع انتونوف 72 يسيرها سلاح الجو في الكونغو الديمقراطية وتؤمن الجوانب اللوجستية للرئاسة أمس الخميس وعلى ومتنها أربعة من أفراد الطاقم وأربعة ركاب مدنيين وعسكريين فقدت الاتصال ببرج المراقبة بعد 59 دقيقة من اقلاعها من غوما”