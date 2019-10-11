منافسة شرسة بين برشلونة وريال مدريد لضم نجم جديد في صفقة قياسية

ماجد محمد(صدى):

رصدت تقارير صحفية منافسة شرسة بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم بايرليفركوزن ومنتخب ألمانيا اللاعب ” كاي هافيرتز ” .

وأكدت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” أن السباق يشتعل بين الناديين للفوز بخدمات اللاعب ، الذي اهتم به برشلونة في أكثر من مباراه التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، مؤكداً أنه ليس هناك أي شكوك لضمه ، فيما طالبه النادي الألماني بمبلغ 70 مليون يورو .

ويبدو أن منافسة الناديين على اللاعب الشاب ستشعل قيمة الصفقة في ظل تمسكهما باللاعب لتصل قيمتها لرقم قياسي .

وتمكن “هافيرتز ” “20 ” عام من جذب الأنظار في فترة وجيزة ، وسجل 3 أهداف وصنع هدف في 10 مباريات مع بايرليفركوزن الموسم الحالي على مدار 900 دقيقة .

الجدير بالذكر أن المنافسة بين برشلونة وريال مدريد لا تتوقف عند ” هافيرتز ” فقط ، حيث يتنافس العملاقين على عدة جبهات ستزداد اشتعالاً مع الميركاتو الصيفي المقبل واحدة منها لضم فابيان رويز نجم نابولي ، والأخرى لضم لاوتارو مارتينيز نجم ميلان .