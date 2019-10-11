مسؤولة فرنسية: الاتحاد الأوروبي سيناقش فرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل

باريس(صدى):

قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي أميلي دو مونشالان اليوم ،إن قمة الاتحاد في الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لإذاعة فرانس انتر أنه سيتم طرح فرض عقوبات على تركيا للنقاش الأسبوع المقبل في المجلس الأوروبي… هو مطروح على الطاولة بالقطع.

وأضافت “لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة”.