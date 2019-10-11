برشلونة يستبعد نيمار من خططه المستقبلية 

نواف السالم(صدى):

قرر نادي برشلونة عدم العودة للتفاوض بشأن صفقة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة فإن برشلونة لا ينوي إعادة نيمار إلى الكامب نو، حيث أن برشلونة حريص على عدم الحديث عن عودة نيمار، ويريد استبعاد اللاعب من خططه المستقبلية.

وحاول برشلونة إعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن باريس سان جيرمان عرقل إعادة اللاعب الذي انضم إليه صيف العام 2017.

واتضح أن سبب فشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في صفقة نيمار كان رفض إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، ونيلسون سيميدو، الدخول في إطار الصفقة التبادلية بين الناديين.