همة شباب طويق في احتفالية فندق سكوت رافال العليا لاكتشاف المواهب

سعيد العجل(صدى):

يحتفل فندق سكوت رافال العليا يوم الاثنين 14 اكتوبر الحالي بحفلة السنوي لهذا الموسم 2019م وقد وجهت ادارة الفندق لعدد من الشخصيات دخل وخارج المملكة للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي.

وقد خصص الفندق هذا العام تحت شعار ( همة شباب طويق ) من اجل اكتشاف مواهب شابة في مجالات مختلفة و التعريف بتلك المواهب الشابة واتاحة الفرصة لها بالتعريف بمواهبها وابراز الابداعات وصقل المواهب وتحفيزهم لإنتاج افضل.

كما سيتم من خلال التواجد تبادل الخبرات بين الشباب0 ونقل الخبرات وايضاح دور القطاع الخاص كمسؤليةاجتماعية وتشجيع المؤسسات الناشئة للمشاركة وتنظيم المناسبات، وقد استعدت ادارة الفندق بتشكيل لجان لانجاح هذا المناسبة.