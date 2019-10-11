بعد الهجوم التركي على شمال سوريا.. نواب جمهوريون يخططون لفرض عقوبات على أنقرة

واشنطن(صدى):

أعلن 29 نائبًا جمهوريًا في مجلس النواب بأمريكا عن نيتهم في سن تشريع يكون بمثابة رد قوي على أنقرة، ردًا على الهجوم التركي في شمال سوريا.

وتفصيلآ، قالت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب ليز تشيني، أنه يجري تقديم تشريع لمعاقبة تركيا على هجومها العسكري ضد القوات الكردية الحليفة، والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وأضافت ” تشيني ” : ” يجب على تركيا مواجهة عواقب وخيمة لمهاجمة حلفائنا الأكراد بلا رحمة في شمال سوريا، الذين تكبدوا الآلاف من الضحايا في الحرب ضد داعش وساعدونا في حماية الوطن ” .

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وساطةً أمريكية بين أنقرة والأكراد هي واحدةٌ من ثلاثة خيارات أمام الولايات المتحدة، غير مستبعد خيار فرض العقوبات.