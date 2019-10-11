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بالفيديو.. «فلة الجزائرية» تقصف جبهة مرتضى منصور «حقير ومرتشي ولفق لي قضية آداب»

بالفيديو.. «فلة الجزائرية» تقصف جبهة مرتضى منصور «حقير ومرتشي ولفق لي قضية آداب»
الجزائر(صدى):

فتحت الفنانة الجزائرية النار على المستشار المصري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، متهمة إياه بالرشوة وأنه لفق لها قضية آداب عندما كانت في مصر منذ 23 عام .

ونشرت الفنانة الجزائرية ، فيديو لها تؤكد فيه أنها لن تتنازل عن حقها ولن تسكت حتى تفضح ما حدث وفقاً لها ، قائلة : أنا فلة.. لن يهدأ لي بال.. إن شالله قبل ما أغمض عيني وها هي باتت واضحة لكن قسما برب العزة لن أسكت .

وأضافت:مرتضى “المرتشي” كان رئيس نادي الزمالك عندما كنت مرتبطة رسميًا بلاعب الزمالك والدولي جمال عبدالحميد، وأنا كنت آنذاك في الأستوديو لتسجيل ألبومي مع الموسيقار بليغ حمدي.. جلست 3 أشهر في شقة المهندسين لما سافرت لباريس مدة ثلات أيام .

وتابعت : جاء لي ضابط من قسم الأزبكية اسمه سيد مهدي.. لما كنت غير مشهورة لفقت لي قضية رأي عام لأني عملت سهرة كان فيهاأسامة الباز ” مستشار الرئيس السابق حسني مبارك ” وخطيبي آنذاك .

واستطردت : قضيتي أخذت ضجة خلال 24 ساعة علمًا أنني لم أكن معروفة.. فوجئت بأنهم وقفولي مرتضي منصور وحكم علي من غير تأجيل الجلسة.. وراحوا فيها 4 بنات لم أقابلهم في حياتي من قبل.. حكم علي بـ3 سنوات ظلم وافتراء.. أنا لن أسكت إلا أن أثبت ملفي الملفق من قبل هذا .

وكانت الفنانة الجزائرية التي حلمت بالصعود الفني في مصر ، قد حكم عليها حضورياً بالحبس 3 سنوات في قضية الآداب وتم إبعادها عن مصر .


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