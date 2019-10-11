بالفيديو.. اتفاقية بين سنام وسانغ يونغ الكورية لإنشاء مصنع سيارات بالجبيل

الجبيل(صدى):

قامت شركة السيارات الوطنية السعودية ” سنام ” وشركة ” سانغ يونغ ” الكورية لصناعة السيارات، بتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات في الجبيل (2).

وتفصيلآ، قال فهد الدهيش ، الرئيس التنفيذي لـ ” سنام ” أن اتفاقية إنشاء المصنع تمر بمراحل، أولها مرحلة التجميع، ومن ثم مرحلة التصنيع الكامل، كما تتضمن الاتفاقية تصنيع قطع الغيار.

كما أوضح ” الدهيش ” أن المصنع عند وصوله إلى الإنتاج الكامل عند 30 ألف سيارة، سيوفر 750 وظيفة مباشرة داخل المصنع، إضافةً إلى 2000 وظيفة غير مباشرة في مدينة الجبيل.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المصنع مطلع العام 2020، على أن يبدأ الإنتاج بعد ذلك بـ20 شهراً.