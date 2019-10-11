  • الجمعة 11

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إعلان أسماء المعلمين المقبولين في برنامج الابتعاث

إعلان أسماء المعلمين المقبولين في برنامج الابتعاث

إعلان أسماء المعلمين المقبولين في برنامج الابتعاث
حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التعليم اليوم الجمعة عن أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين في برنامج الإبتعاث الموجه للمعلمين المتميزين “استهداف 1” .

ونشرت الإدارة العامة للإيفاد والإبتعاث الأسماء وفقاً للبيان المرفق :


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان الله الرجال ربع والحريم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه. فين وبدء المساواه

[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان الله الرجال ربع والحريم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه. فين وبدء المساواه

[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان الله الرجال ربع والحريم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه. فين مبدء المساواه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *