إعلان أسماء المعلمين المقبولين في برنامج الابتعاث

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التعليم اليوم الجمعة عن أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين في برنامج الإبتعاث الموجه للمعلمين المتميزين “استهداف 1” .

ونشرت الإدارة العامة للإيفاد والإبتعاث الأسماء وفقاً للبيان المرفق :