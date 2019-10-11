نشر : منذ 1 ساعة 1٬730 4 الاخبار المحلية إعلان أسماء المعلمين المقبولين في برنامج الابتعاث حمود العنزي(صدى): كشفت وزارة التعليم اليوم الجمعة عن أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين في برنامج الإبتعاث الموجه للمعلمين المتميزين “استهداف 1” . ونشرت الإدارة العامة للإيفاد والإبتعاث الأسماء وفقاً للبيان المرفق : الوسوم:التعليم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 38 دقيقة
سبحان الله الرجال ربع والرجيم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله الرجال ربع والحريم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه. فين وبدء المساواه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله الرجال ربع والحريم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه. فين وبدء المساواه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43790 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله الرجال ربع والحريم ثلاثة ارباع هل يعني هذا أن الرجال ليس فيهم متفوقين وإلى صارت الشغله حريميه. فين مبدء المساواه