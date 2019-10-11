مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف عن الجهة الوحيدة المخولة بجمع التبرعات 

علي القحطاني(صدى):

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات الإغاثية والخيرية والإنسانية، سواء من الجهات الحكومية أو الأهلية، لإيصالها إلى المحتاجين بالخارج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودولياً.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المركز الدكتور سامر الجطيلي إلي أن ما يقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات، مخالف للأمر السامي الصادر في هذا الخصوص.

وطالب الجميع بعدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغير ذلك، مشددا على ضرورة أن يكون التبرع من خلال المركز بصفته الجهة المخولة بالقيام بذلك.