بالصور والفيديو.. وزارة الخارجية الفرنسية تحث زوارها على زيارة معرض العلا

باريس(صدى):

حثت وزارة الخارجية الفرنسية زوارها على زيارة معرض ” العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية ” ، المُقام في باريس من 9 أكتوبر إلى 19 يناير المقبل.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” اذهبوا في رحلة للتعرف إلى تاريخ محافظة العلا الرائع، هذا المكان الفريد بمناظره الخلابة والزاخر بالكثير من الحضارات المتعاقبة ” .

وجذب أنظار الزائرين ثلاثة تماثيل ضخمة لملوك لحيان وهي مملكة عربية قديمة، يصل ارتفاع التمثال لأكثر من 2.3 م، وجدت في العلا عاصمة الآثار السعودية وموطن التاريخ.

وتعتبر منطقة العلا واحدة من المواقع التي تعاقبت عليها الممالك العربية القديمة، التي قامت في محافظة العلا على 3 مراحل.

حيث يسمى أقدمها مملكة دادان في الفترة 1000 سنة قبل الميلاد، فيما الفترة الثانية تسمى لحيان في الفترة 900 سنة قبل الميلاد، ثم مرحلتها الثالثة والأخيرة والتي تسمى بالأنباط.