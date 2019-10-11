مقتل أخطر إرهابي بتنظيم القاعدة حير المخابرات الأمريكية

واشنطن(صدى):

أسدلت السلطات الأمريكية الستار أخيراً على إرهابي تنظيم القاعدة الذي حيرها على مدى سنوات ” إبراهيم العسيري ” .

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه تم التأكد من مقتل خبير صنع القنابل بتنظيم القاعدة قبل نحو عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن .

وأكدت المخابرات الأمريكية أن الإرهابي الخطير قام بتنفيذ عدد من التفجيرات منها العملية الفاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009 ، ومحاولة تفجير طائرة أخرى نفس العام عبر تصنيع الملابس الداخلية المتفجرة ، فيما تسربت أنباء بوضعه قنبلة في الأجهزة اللوحية ما أسفر عن منعها ، وغيرها من المحاولات التي هددت أمن المطارات .

ورغم إعلان مقتل الإرهابي المحير ، لم يُعلق تنظيم القاعدة الإرهابي على مقتله كما يفعل مع جميع قياداته .