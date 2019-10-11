بالصور.. اجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي في مسقط

مسقط(صدى):

شهدت مدينة مسقط بسلطنة عمان أمس الخميس، اجتماع الدورة الـ16 للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.

حيث أكد الفريق الركن أحمد النبهاني، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، أن هذه الاجتماعات تعمل دائمًا على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

فيما أوضح الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد آل علي، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا يأتي لوضع المزيد من القرارات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.