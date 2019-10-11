تأثير نقص فيتامين «د» في الجسم على الصحة النفسية والجسدية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح أخصائي تغذية أن فيتامين “د” أو فيتامين أشعة الشمس، عبارة عن مجموعة السيكوسترويد القابلة للذوبان في الدهون، ويوجد في البشرة وهو فريد من نوعه؛ لأنه يمكن تناوله على أنه كوليكالسيفيرول (فيتامين د3) أو إركوكالسيفـرول (فيتامين د2).

ولفت إلى أعراض تكشف عن أن النساء خاصة يعانين نقص فيتامين د، منها الشعور بالإنهاك، والتغيرات في المزاج، والمعاناة من القلق والاكتئاب، هشاشة العظام أو كسور العظام المتكررة، وضعف العضلات، خاصة إذا كان هناك تغير غير مفسر في قوة العضلات، وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالإرهاق، وانخفاض القدرة على التحمل.

وأبان أن هناك عدة مصادر طبيعية أخرى للحصول على فيتامين د في حالة عدم الرغبة في التعرض لأشعة الشمس، التي منها اللحم الأحمر، وجميع منتجات الصويا وصفار البيض، من أهم المصادر منتجات الألبان، وزيوت الأسماك مثل السردين والسلمون، وعش الغراب، وكذلك البرتقال، سمك الرنجة، وزيت كبد سمك القد، والتونة المُعلبة، والمحار، والجمبري، وصفار البيض، والمشروم.