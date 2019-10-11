لـ «الحوامل».. توجيهات غذائية تساعدك على ضبط وزنك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يزداد وزن ” الحامل ” تدريجيًا بشكل طبيعي خلال فترة الحمل ، شرط أن تظل الزيادة ضمن الحدود المرغوبة أو الصحية، فإذا كان الوزن زائداً قبل الحمل تختلف المعايير الصحية للزيادة، لذا سنستعرض بهذا التقرير بعض التوجيهات الغذائية التي تساعد على ذلك.

* عليك إعطاء الأولوية للأطعمة قليلة السعرات الحرارية في كل الأحوال، على أن تكون غنية بالمغذيات.

* ينبغي أن تأتي الفواكه والخضروات على رأس أولويات الطعام.

* الاهتمام بالأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل ” الخبز الأسمر ” ، لكن يُنصح بعدم تناول أكثر من شريحة من الخبز في كل وجبة.

* البروتينات الخالية من الدهون هي الخيار المناسب لك.

* ينبغي أن تختاري منتجات الألبان قليلة الدسم، للحصول على البروتين والكالسيوم اللازمين مثل ” صدور الدجاج الخالي من الدهن، واللبن الزبادي خالي وقليل الدسم ” .

* الحد من الزيوت والسكريات، وتناول شريحة من الخبز الأسمر مقابل كوب من الحليب قليل الدسم ونصف كوب من الفاكهة في وجبة الإفطار أو العشاء.

* الابتعاد عن أي مصادر غذائية تسبب زيادة الوزن مثل ” صلصة السلطة، واستخدام زيت الزيتون ” ، بدلاً من الزبدة على الأطعمة التي تحتاج إلى دهون.

* الابتعاد عن معكرونة القمح الأبيض، وتناول معكرونة القمح الأسمر. وكذلك تناول الأرز البني بدلاً من الأبيض.

* عدم زيادة كمية الكربوهيدرات في الصحن عن المعتاد، تقليل كمية الأرز والمعكرونة أفضل مقابل زيادة الخضروات واللحوم.

* التوقف عن تناول أية حلويات وأكل الفاكهة بدلاً منها، إذا كانت الرغبة في أكل قطعة من الكعك ملحة يمكنك تناول قطعة صغيرة.