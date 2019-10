بالفيديو.. أغرب ميكس غنائي لـ «فات بوي سليم» وخطاب فتاة هز العالم

واشنطن(صدى):

في خطوة فنية فريدة ، فاجأ ” الدي جي ” الشهير “فات بوي سليم ” جمهوره بتلحين خطاب فتاة حول التغير المناخي والذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ، وانتبه إليه عدد من المسؤولين .

ونشر “الدي جي ” خطاب الناشطة البيئية ” غريتا ثونبرغ ” والتي لم تتجاوز بعد 16 عام ، بعدما مزجه مع ألحان أغنيته الشهيرة ” Right here, Right now ” ، لينتج مزيج فني جديد .

وبالفعل قام فات بوي بتقديم الأغنية في إحدى حفلاته ، وشهدت نجاح كبير وحماس هائل من الجمهور ، في أول تلحين لخطاب .