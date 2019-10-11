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بعد قرار «الصحة».. إجماع دولي على سحب «زانتاك» وجميع الأدوية المحتوية على «رانتيدين»

بعد قرار «الصحة».. إجماع دولي على سحب «زانتاك» وجميع الأدوية المحتوية على «رانتيدين»
نايف السالم(صدى):

قررت الجهات المسؤولة بجميع دول العالم سحب عقار ” زانتاك” وجميع الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة ” رانتيدين ” والتي تعالج الحموضة وقرحة المعدة ، خوفاًمن تسببها في الإصابة بالسرطان .

كما أصدرت وكالة تنظيم العقاقير والرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة البريطانية تعليمات بسحب الأنواع الأربعة من عقار “زانتاك ” ، وهي شراب 150 ملجم ، وشراب 10 ملجم ، و50ملجم ، وحقنة زانتاك 2ملجم ، وأقراص زانتاك 150 ، و300 ملجم .

وأكد المسؤولون أنه حتى الآن لا يوجد دليل قاطع على علاقة المادة الفعالة بتلك الأدوية بالسرطان ، إلا أن الإحتمال قائم وسلامة المرضى لها الأولوية .

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارها قبل نحو أسبوعين من الإجماع العالمي على سحب تلك الأدوية ، وتم سحب جميع الأدوية المشتبه بها من المستشفيات ، أخذاً بالإحتياط وحرصاً على الصحة العامة .

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