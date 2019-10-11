بالفيديو.. الشثري يوضح حكم تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء

عادل الحربي(صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، إنه لا يجوز تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء بعد طلوع الفجر.

وأضاف الشثري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حول حكم تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء، أنه يشترط في الصيام الواجب أن يكون الصائم قد نوى الصيام في جزء من الليل.

وأبان الشثري، أن الليل ينتهي بطلوع الفجر فمن نوى الصيام الواجب خلال الليل أجزأه ذلك ومن لم ينوِ الصيام خلال الليل لم يجزأه ذلك لأنه لم يصم جميع اليوم بحسب المفهوم الشرعي، كما أن الإمساك عن الطعام والشراب لا يكون صوماً معتبراً إلا بالنية.