مكاتب العمل المكيفة تسبب أمراض خطيرة

واشنطن(صدى):

حذرت دراسة حديثة لجامعة بوردو الأمريكية من التلوث داخل مكاتب العمل المكيفة ، مؤكدة أنها لا يقل خطورة عن التلوث بالشوارع والطرق السريعة ، وأنها تسبب أمراض خطيرة مع طول ساعات الجلوس بها .

وأرجعت الدراسة ذلك إلى ما يحمله الإنسان نفسه من مواد ملوثة داخل مكتب العمل مع استمرار إغلاقه وعدم قدرة التكييف على استخراجها بالشكل الأمثل ، وذلك مثل المواد الناتجه عن التنفس ، والعطور ، وأدوات التجميل ، ومزيلات رائحة العرق .

وأكدت الدراسة أن تلك الأمور تسبب نشر الجراثيم ومركبات متطايرة تسبب أمراض خطيرة بالقلب أو الجهاز التنفسي .

ومن تلك المواد الضارة الموجودة بالمكاتب المكيفة ، مادة الإيزوبرين التي توجد بالزيوت الأساسية ، ومادة الأوزون التي تدخل المكتب من الهواء الخارجي وتتفاعل مع مواد مزيلات رائحة العرق وتهدد الصحة ، بخلاف المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن مواد التجميل .