انفجار بناقلة نفط إيرانية بالقرب من سواحل جدة
انفجرت ناقلة نفط إيرانية على بعد 60 ميلا من ميناء جدة، الجمعة، مما نتج عنه اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن ناقلة النفط مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، كما أنها أصيبت بأضرار بالغة جراء الانفجار، فيما يخضع الحادث للتحقيق.
واتضح أن اثنين من خزانات النفط الرئيسية تعرضت للدمار، مما أسفر عن تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر، فيما لم يتعرض أي أحد على متن الناقلة لأذى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29420 ] نشر منذ 20 دقيقة
اتركوها تحترق مع نفطها
ابو احمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 14 دقيقة
ارجو ان لا تلوث شواطئنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84266 ] نشر منذ 10 دقائق
جعلهم باالأذى والدمار وقلة العمار ..
.. اكاد اجزم بأنه من فعلهم وحيلهم من اجل اتهام المملكه فيما حصل ,,
.. اللهم رد كيدهم في نحورهم واكفنا اللهم خبثهم وسوء نواياهم وشرورهم .. آمين ,,