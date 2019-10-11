انفجار بناقلة نفط إيرانية بالقرب من سواحل جدة 

نايف السالم(صدى):

انفجرت ناقلة نفط إيرانية على بعد 60 ميلا من ميناء جدة، الجمعة، مما نتج عنه اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن ناقلة النفط مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، كما أنها أصيبت بأضرار بالغة جراء الانفجار، فيما يخضع الحادث للتحقيق.

واتضح أن اثنين من خزانات النفط الرئيسية تعرضت للدمار، مما أسفر عن تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر، فيما لم يتعرض أي أحد على متن الناقلة لأذى.