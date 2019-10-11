انهيار جسر في الصين يودي بحياة 3 أشخاص

بكين(صدى):

شهدت منطقة ووشي بإقليم جيانغسو في الصين انهيار جسر على طريق سريع؛ مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية إنه انهار الجسر وسقط على ثلاث سيارات أسفله؛ بينما كانت إحدى السيارات متوقفة ولم يكن بها ركاب لكن السيارتين الأخريين كان بهما ثلاثة ركاب لاقوا حتفهم.

وسقطت ثلاث سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره، بينما تحقق وزارة النقل في سبب الحادث.