«لمس أجزاء حساسة مقابل الحلوى».. ضبط عامل هتك عرض طفلة

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على عامل ثلاثيني أقدم على هتك عرض طفلة بعد أن استدرجها لشراء الحلوى لها.

وفي التفاصيل ورد إلى الشرطة بلاغًا من والد الطفلة صاحبة الـ 5 أعوام، يفيد بتعرض أبنته لهتك العرض على يد عامل بعد أن استدرجها بحجة شراء حلوى وبعد ذلك لامس أجزاء حساسة من جسدها وتسبب في إصابات لها.

وتبين من التحريات أن المتهم “أحمد، ٣٢ سنة، عامل” أقدم بالفعل على التحرش بالطفلة؛ حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.