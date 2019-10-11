هزاع المنصوري ليس رائد.. الحقد يُشعل الجزيرة و«خلفان» يفضحهم

وكالات(صدى):

فضح ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق قناة الجزيرة بعد أن عرضت تقرير تحدثت من خلاله عن ان الإماراتي هزاع المنصوري لم يكن “رائد فضاء” بل سائحا تم شراء مقعد له في رحلة فضائية مقابل مبلغ ضخم.

وغرد “ضاحي” ردًا على إدعاءات الجزيرة: الفزعة يا بو فارس… الجزيرة ونيويورك تايمز يحاولون يبخسوا من انجاز الامارات…. ولولا اني كشفت كذبهم لاني رحت لموقع ناسا وغطست في كل الاخبار المكتوبة عالموقع، لقيت ان الناسا استخدمت عدة توصيفات للمنصوري ومنها: رائد فضاء.

وتابع: رائد الفضاء وحلق في سحائبه.. واستنهض العزم والإبداع هزاع.

وكانت قناة الجزيرة قد نقلت عن صحيفة الـ “نيويورك تايمز” أن الإمارات دفعت مبلغا ضخما لموسكو مقابل إتاحة الفرصة أمام الطيار الإماراتي هزاع المنصوري (35 عاما) للذهاب إلى الفضاء، كغيره من الراغبين.

وشارك المنصوري في مهمة انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية. يوم 25 سبتمبر، ليحقق إنجازا تاريخيا لبلاده التي اختارته في أبريل الماضي ليكون أول رائد فضاء يمثلها.