أبناء عمرو دياب يقاطعونه في عيد ميلاده.. والهضبة يكتفي بـ«الشربيني»

تابع مقتطفات من حفل عيد ميلاد النجم عمرو دياب كما وردت في تقارير البرامج التلفزيونية و تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. الحفل الذي اقامه النجمان دينا الشربيني🥰 و عمرو دياب 🌟ليلة الاربعاء بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 11 اكتوبر، عرف حضور مجموعة كبيرة من الفنانين و رجال الاعمال من اصدقاء الطرفين. و بدورنا نهنئ مسبقا النجم الكبير بعيد ميلاده و نتمنى له حياة سعيدة و مزيدا من الصحة و التالق و الهناء.🙏💐🎂