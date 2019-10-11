أبناء عمرو دياب يقاطعونه في عيد ميلاده.. والهضبة يكتفي بـ«الشربيني»
يبدو أن أبناء عمرو دياب يشعرون بالغضب من علاقته بالفنانة الشابة دينا الشربيني، وهو ما دفعهم للامتنا عن تهنئته بعيد ميلاده الـ58.
وفي الوقت الذي هنأ الجميع فيه الهضبة بعيد ميلاده لم يخرج أحد من أبنائه ليقدمون له التهنئة أو يقيمون له حفلًا.
وجاءت حسابات أبناء الهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خالية من أي رسالة تهنئة لوالدهم، كما لم يحضرون حفل عيد ميلاده الذي أقامه منذ أيام في أحد الفنادق.
واكتفى الهضبة بالاحتفال بعيد ميلاده برفقة دينا الشربنيني في حفل حضره عدد من نجوم الفن في أحد الفنادق.
وظهرت السعادة على ملامح الهضبة في الحفل حيث التصقت بجانبه دينا الشربيني التي سيطرت عليها فرحة هستيرية خلال احتفالها بعيد ميلاده، بينما احتضنها الفنان عمرو دياب أثناء غنائها له.
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تابع مقتطفات من حفل عيد ميلاد النجم عمرو دياب كما وردت في تقارير البرامج التلفزيونية و تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. الحفل الذي اقامه النجمان دينا الشربيني🥰 و عمرو دياب 🌟ليلة الاربعاء بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 11 اكتوبر، عرف حضور مجموعة كبيرة من الفنانين و رجال الاعمال من اصدقاء الطرفين. و بدورنا نهنئ مسبقا النجم الكبير بعيد ميلاده و نتمنى له حياة سعيدة و مزيدا من الصحة و التالق و الهناء.🙏💐🎂 #ديناالشربيني #دينا_الشربيني #دينا_الشربينى #ديناالشربينى #عمرو_دياب #عمرودياب #الهضبة #Dina_Elsherbiny #dinaelsherbinyy #dinaelsherbiny #amrdiab #amr_diab #alhadaba
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