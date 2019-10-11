أبناء عمرو دياب يقاطعونه في عيد ميلاده.. والهضبة يكتفي بـ«الشربيني»

القاهرة(صدى):

يبدو أن أبناء عمرو دياب يشعرون بالغضب من علاقته بالفنانة الشابة دينا الشربيني، وهو ما دفعهم للامتنا عن تهنئته بعيد ميلاده الـ58.

وفي الوقت الذي هنأ الجميع فيه الهضبة بعيد ميلاده لم يخرج أحد من أبنائه ليقدمون له التهنئة أو يقيمون له حفلًا.

وجاءت حسابات أبناء الهضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خالية من أي رسالة تهنئة لوالدهم، كما لم يحضرون حفل عيد ميلاده الذي أقامه منذ أيام في أحد الفنادق.

واكتفى الهضبة بالاحتفال بعيد ميلاده برفقة دينا الشربنيني في حفل حضره عدد من نجوم الفن في أحد الفنادق.

وظهرت السعادة على ملامح الهضبة في الحفل حيث التصقت بجانبه دينا الشربيني التي سيطرت عليها فرحة هستيرية خلال احتفالها بعيد ميلاده، بينما احتضنها الفنان عمرو دياب أثناء غنائها له.