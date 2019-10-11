نبيل القروي : سأكون حليف للجميع إلا الإسلام السياسي

تونس(صدى):

فتح المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، النار على حركة النهضة مؤكدًا على أ،ه لن يكون حليفًا للإسلام السياسي ولن يكون كبش فداء لهم.

وقال القروي في حديث مع قناة ”الحوار التونسي“: لن أشارك في أي حكومة تكون حركة النهضة طرفًا فيها، لأن كل من تحالفت معهم النهضة طوال 8 سنوات، كانت تتبع معهم السياسة ذاتها.. تتقرب منهم في البداية ثم تغازلهم ثم تضمهم للتحالف ثم تحطمهم وتمر لمن بعدهم.

وتابع: كنت شاهدًا على طبيعة العلاقة بين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وكيف انقلب الأخير عليه بعد وفاته بتصريحه أنه كان ينافق نداء تونس لتحطيمه من خلال التحالف معه.

واستكمل: النهضة والحكومات التي كانت طرفًا فيها خلال السنوات الماضية، لم تخدم مصلحة التونسيين“، م…