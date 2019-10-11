أزمة جديدة بين زيدان وبيريز بسبب بوغبا

طلال الغامدي(صدى):

اشتعلت من جديد الخلافات بين مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز .

وكشفت تقارير صحفية وجود خلافات عميقة بين زيدان وبيريز حول الصفقات الجديدة المقرر أن يُبرمها النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وأنفق الميرينغي أكثر من 300 مليون يورو في صفقات الميركاتو الصيفي، إلا أن الصفقات الجديدة لم تثمر حتى الآن بالشكل المطلوب.

وقالت شبكة ESPN FC إن الخلافات عادت للظهور مرة أخرى بين زيدان وبيريز، خاصة فيما يتعلق بالصفقة المقبلة لريال مدريد في خط الوسط.

ويرغب بيريزفي التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلا أن زيدان يرفض تلك الصفقة، ويرغب أن يركّز الريال اهتمامه على حسم صفقة مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

ويرى زيدان أن بوغبا يجب أن يكون الخيار الأول لريال مدريد في أي صفقة مستقبلية تتعلق بخط وسط الفريق، إلا أن الرفض المتكرر من اليونايتد أحبط الريال مما دفعه للتحرك نحو الهدف الأسهل نسبياً، وهو إريكسين.

وينتهي عقد إريكسين بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، وبالتالي فإنه سيكون لاعباً حراً، وهو ما يشجع بيريز على إتمام الصفقة .

ويصمم زيدان على المحاولة من جديد مع بوغبا، بعد أن أصرّ مانشستر يونايتد على 165 مليون يورو لبيع بوغبا إلى الميرينغي، وهو الرقم الذي لم يستطع النادي الملكي الوفاء به في الميركاتو الصيفي الأخير.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن بيريز يرغب في حسم صفقة إريكسين خلال ميركاتو الشتاء، في ظل وجود منافسة من مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات اللاعب.