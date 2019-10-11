قبل ساعات من انطلاقه.. أهم ما يميز معرض الصقور والصيد

الرياض(صدى):

يترقب عشاق وهواة الصيد بالصقور غداً انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية في واجهة الرياض بمشاركة 20 دولة .

واكتملت الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق هذا المعرض الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، والشرق الأوسط.

ويضم المعرض عدد كبير من الفعاليات التراثية ‏والثقافية المتميزة، بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمحاضرات ‏والندوات التثقيفية، ومراسم الطفل، وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها ‏المعرض عبر أكثر من (30) قسماً متخصصاً في مجالات التراث والثقافة ‏المختلفة، بما في ذلك هواية الصيد بالصقور ومستلزمات الصيد المختلفة‎.

‏‎‏‎ ‎وقال المركز الإعلامي لنادي الصقور في بيان له : إن ‏المعرض، وهو يقترب من موعد انطلاقه، أنهى جميع الاستعدادات ‏والتجهيزات التي كانت إدارة النادي قد عمل…