قبل ساعات من انطلاقه.. أهم ما يميز معرض الصقور والصيد
يترقب عشاق وهواة الصيد بالصقور غداً انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية في واجهة الرياض بمشاركة 20 دولة .
واكتملت الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق هذا المعرض الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، والشرق الأوسط.
ويضم المعرض عدد كبير من الفعاليات التراثية والثقافية المتميزة، بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمحاضرات والندوات التثقيفية، ومراسم الطفل، وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها المعرض عبر أكثر من (30) قسماً متخصصاً في مجالات التراث والثقافة المختلفة، بما في ذلك هواية الصيد بالصقور ومستلزمات الصيد المختلفة.
وقال المركز الإعلامي لنادي الصقور في بيان له : إن المعرض، وهو يقترب من موعد انطلاقه، أنهى جميع الاستعدادات والتجهيزات التي كانت إدارة النادي قد عمل…
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